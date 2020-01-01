لايبزيج يخسر الصدارة لبايرن ميونخ بتعادل مع مونشنجلادباخ

تعاددل صعب للغاية..

انتزع لايبزيج تعادلًا صعبًا من بوروسيا مونشنجلادباخ بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ريد بول آرينا في إطار الجولة العشرين من الدوري الألماني.

جلادباخ كان على مقربة من الظفر بالنقاط الثلاث، إذ تقدم بهدفين ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه وتمكن لايبزيج في النهاية من إدراك التعادل وتقاسم النقاط مع ضيوفهم.

مونشنجلادباخ بدأ المباراة بصورة مثالية واستطاع أن يُحرز هدف المقدمة عبر مهاجمه وهدافه الحسن بيليا في الدقيقة 24، قبل أن يُعزز يوناس هوفمان من تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 34.

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الشوط الثاني جاء مُغايرًا وضغط فيه لايبزيج من أجل تذليل الفارق، وبالفعل كان لكتيبة ناجلسمان ما أرادت بهدف كوميدي في الدقيقة 50 بعد سقوط الكرة من يد الحارس يان سومر بصورة غريبة للغاية.

الدقيقة 61 شهدت طرد الحسن بيليا بعد تلقيه لبطاقتين من اللون الأصفر في أقل من دقيقة على خلفية اعتراضه على الحكم توبياس شتيلر الذي كان حازمًا للغاية في قراره ضد اللاعب الفرنسي، في لقطة غيّرت مسار المباراة تمامًا.

وبعد ضغط مكثف من أصحاب الأرض تمكنوا أخيرًا من التعديل في الدقيقة 89 عبر كريستوفر نكونو، ليواصلوا ضغطهم سعيًا لهدف الفوز، لكن في النهاية لم يتمكن فريق ريد بول من فعلها ليخسر صدارته لبايرن ميونخ بصورة رسمية.

البايرن بفوزه عصرًا على ماينتس بثلاثية ارتفع رصيده للنقطة 42، وبتعادل لايبزيج يُصبح رصيده 41 نقطة ويتخلى عن المركز الأول، فيما ارتفع رصيد جلادباخ للنقطة 39 ويتساوى مع بوروسيا دورتموند في المركز الثالث.