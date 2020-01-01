فليك يُعنف لاعبي بايرن ميونخ بعد شجار بواتينج وجورتيسكا

لا أريد أن أرى هذا السلوك هنا مجددًا..

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ، أنه لن يسمح بحدوث شجار مرة أخرى في تدريبات العملاق البافاري بالفترة المقبلة.

وكان مران البايرن في الأسبوع الماضي قد شهد شجارًا بين ليون جورتيسكا وجيروم بواتينج، عندما اعتدى الأخير على الأول في أعقاب تدخل عنيف لم يعجبه.

لكن سرعان ما خرج الثنائي إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأعلنا أن الأمور قد انتهت وأنه لا خلاف بينهما، مؤكدين على أن الأمر لا يتعدى عصبية ملعب.

المزيد من الفرق

إعادة الهوية الهجومية وانفجار مولر، أسباب توهج بايرن في 2020

بدوره، كان رد فليك صارمًا على هذا الأمر بقوله للصحافة "من الواضح للجميع أنني لا أريد أن أرى مثل هذا السلوك في الفريق مجددًا، نحن لدينا قيم ولا نقبل بذلك.".

كما أضاف واعتبر أن جورتيسكا وبواتينج بمثابة ابنيه، إذ قال "في النهاية لا أتوقع أن مثل هذا الشكل من المشاعر مرة أخرى في فريقنا.".

في الوقت نفسه، فقد أكد صاحب الـ54 على أنه لا عقوبات ستُفرض على الثنائي باعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي تحدث واقعة مماثلة منذ تدريبه لبطل البوندسليجا، ولكنه حذّر من عواقب تكرارها.

يذكر أن بايرن ميونخ يضرب موعدًا مع ماينتس مساء السبت في الجولة العشرين من الدوري الألماني، وتسعى كتيبة فليك للانتصار وانتظار تعثر لايبزيج من أجل استعادة الصدارة مجددًا.