لاوتارو إلى برشلونة.. ستكون قنبلة الميركاتو

تراجع أخبار لاوتارو وبرشلونة.. هل فشلت الصفقة أم اقتربت من الحسم؟

تراجعت الأخبار التي تتحدث عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي في الأيام الأخيرة.

ولكن رغم ذلك، أشارت الموندو ديبورتيفو إلى أن ذلك لم يحدث بسبب تراجع رغبة الفريق الكتالوني، ولكن فقط بسبب اقتراب عودة الدوريات الأوروبية.

وأضافت الصحيفة أن عودة دوريات كرة القدم بعد شهور من التوقف خطفت أغلب العناوين الصحفية في الأيام الأخيرة مما أدى إلى تراجع الحديث عن أخبار الميركاتو.

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وفي السياق ذاته، أجمعت عدة مصادر صحفية إسبانية أن صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة ستكون الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية في حال تمت.

ومن جهة اللاعب، تحدثت توتو سبورت عن لاوتارو مارتينيز في عددها الصادر اليوم، وقالت أن عقله مع برشلونة أما قلبه فمعلق بالإنتر.

وأضافت الصحيفة أن الأرجنتيني يرغب في الرحيل مع بداية سوق الانتقالات إلى الكامب نو، لكنه سيعمل على منح النيراتزوري أكبر استفادة منه فيما تبقى من الموسم.

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النيراتزوري بـ 111 مليون يورو، مما سيسهل رحيله في حال حسم رغبته.