لانجيراك: شتيجين جنوني وأليسون لا يصدق

حارس بوروسيا دورتموند السابق يشيد بحارس ليفربول تير شتيجين وحارس ليفربول ألأيسون بيكر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال حارس بوروسيا دورتموند السابق ميتشيل لانجيراك إن أليسون بيكر ومارك أندري تير شتيجين هما الأفضل في العالم حاليًا.

وكان لانجيراك من أول من أشادوا بحارس برشلونة مارك أندري تير شتيجين منذ أن كان حارسًا لبوروسيا مونشنجلادباخ.

وقبل 24 ساعة من مواجهة الحارسين وجهًا لوجه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال لانجيراك إنهما أفضل حارسين في العالم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "تير شتيجين جنوني بالفعل، يفعل أشياء لا يمكن أن تفسرها بشكل طبيعي وتحتاج إلى مشاهدتها أكثر من مرة"

وتابع: "أما أليسون فأنا لا أصدق ما يقدمه، إنه يمتلك إمكانيات نادرًا ما تتوفر لدى حارس مرمى من أبناء هذا الجيل"

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يذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على برشلونة في ملعبه كامب نو مساء غد الثلاثاء في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.