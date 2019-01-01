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دي بور: دي ليخت أفضل من دي يونج في حال دفع 85 مليون يورو

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Getty/Goal
مدرب أياكس وإنتر السابق فرانك دي بور يرى أن دي ليخت أفضل من دي يونج لبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال المدرب الهولندي السابق لأياكس أمستردام وإنتر فرانك دي بور إن ماتياس دي ليخت أفضل من فرينكي دي يونج للفرق الذي تتفاوض معه.

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وكان كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبرشلونة قد أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع دي ليخت في الميركاتو الصيفي المقبل.

وحول ذلك، قال فرانك دي بور إن فرينكي دي يونج قد انتقل إلى برشلونة مقابل 85 مليون يورو، وهي نفس القيمة المفترضة لدي ليخت.

وأضاف: "بالنظر إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة تجد أنهم يحتاجون دي ليخت أكثر من دي يونج"

وتابع: شخصيًا في حال سأقوم بدفع 85 مليون يورو وأمامي دي يونج ودي ليخت سأختار دي ليخت"

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يذكر أن ماتياس دي ليخت لم يحدد مستقبله حتى الآن ولم يجزم بشأن بقائه أو رحيله عن صفوف أياكس أمستردام في الصيف المقبل.

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