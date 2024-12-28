"لا مقارنة مع ميسي"

يرى جورج مينديش وكيل أعمال لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، أن صاحب الـ17 عامًا "كان أفضل لاعب في العالم هذا العام، لكنه ضحية لعمره".

وقدم يامال عامًا مثاليًا بامتياز، حيث قاد منتخب إسبانيا للقب بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، كما قدم أداء مثاليًا مع برشلونة.

وقال مينديش، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر في دبي: "يامال كان أفضل لاعب هذا العام، لكنه كان أيضًا ضحية شبابه، لأن العديد من الأشخاص الذين يصوتون اعتقدوا أنه يبلغ 17 عامًا وسيكون لديه الوقت للفوز بهذه الجوائز".

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ويمتلك يامال حاليًا عقدًا مع برشلونة حتى صيف 2026، وأكد مينديش أن موكله "سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي".

وقال في تصريح لصحيفة ماركا: "مستقبل لامين في برشلونة، برشلونة هو مكانه، سيجدد عقده وسيبقى هنا لسنوات عديدة".

وردًا على سؤال بشأن مقارنة يامال بميسي، ختم: "لا أحب مقارنة اللاعبين، يجب لوم أولئك الذين يرغبون في وضع مسيرة لامين الناشئة بالتوازي مع مسيرة ميسي".