لامبارد يوضح غيابات تشيلسي وموقفه من سوق الانتقالات

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يوضح موقف الغيابات عن مواجهة نوريتش، ويؤكد صعوبة رحيل أي لاعب في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي على صعوبة رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وكشف خلالها عن موقف الإصابات المتواجدة بالفريق في الوقت الحالي من مواجهة نوريتش.

وقال لامبارد: "كانتي لديه إصابة على مستوى الكاحل، لقد كان ذلك هو الحال طوال الأسبوع، سنقيم حالته في الـ ٢٤ ساعة المقبلة ونرى، وروديجار ليس جاهزًا، لنأمل أن يكون كذلك في الأسبوع الماضي، هذه هي التغييرات الوحيدة التي طرأت علينا منذ الأسبوع الماضي".

جورجينيو يختار فريق أحلامه ويفسر سبب انضمامه لتشيلسي

وأضاف عن غياب بيدرو: "لقد خاض عدة مباريات قوية في فترة قصيرة، وشارك بشكل قوي بدنيًا فيهم، كل ما في الأمر أننا نتخذ الحيطة ليس أكثر".

وعن فترة الانتقالات: "الأمور ليست واضحة في الوقت الحالي، لكنني سعيد بكل من يتواجد في الفريق بالوقت الحالي، ولا يمكننا أن نضم لاعبين جدد حتى في يناير، لذلك أنا راضي عن الفريق الحالي".

واختتم: "نريد دومًا أن نحقق الانتصارات، لكن علينا أن نستمر في الحفاظ على ثقتنا، ونوريتش سيتي فريق لديه أسلوب مميز، ويقدم كرة قدم رائعة".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق نقطة وحيدة من أول جولتين في الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام فريق ليستر سيتي بهدف لمثله.