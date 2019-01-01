جورجينيو يكشف فريق أحلامه ويؤكد أنه ليس في تشيلسي بفضل ساري فقط

جورجينيو يبدي إعجابه بروبينيو فالكاو ويؤكد أن مسيرته من قادته لتشيلسي وليس فقط ساري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف النجم الإيطالي ومتوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي عن فريق أحلامه الذي يود أن يلعب برفقتهم خارج حدود المنافسات الرسمية.

وكان جورجينيو قد أبدى إعجابه بالثنائي روبينيو وراداميل فالكاو في أوقات سابقة، مؤكدًا أنه كان يتمنى مشاركتهم أثناء مسيرتهم.

وحول ذلك، قال جورجينيو إنه يود اللعب بدون حارس مرمى لأنه لا مجال لأن يكون هناك شخص لا يشارك في اللعب، بما أن الحديث عن اللعب من أجل المتعة فقط.

وأضاف: "سيكون هناك فالكاو وروبينيو، هما لاعبان كبيران وأنا أحبهما كثيرًا، ومعنا زملائي إيمرسون ووليان وأنا خامسًا"

وأصر جورجينيو أنه من الضروري الحكم عليه بناء على ما يقدم خلال مسيرته، وأن يتم فصل مشواره المستقبلي عن مشوار المدرب ماوريسيو ساري"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 22, 2019

وأضاف: "كنت حزينًا بعض الشيء عندما رأيت الناس يفكرون في أنني وصلت إلى هنا فقط بسبب ماوريسيو ساري، على الرغم من أنني لا أنكر أن له فضل كبير في وصولي إلى ما وصلت إليه"

وتابع: "وصلت إلى هنا بسبب عملي الشاق، عملي اليومي تضحياتي. إنه تحدٍ لي أن أبين للجماهير أن سبب وصولي إلى هنا هو عملي"

وحول تحديه هذا الموسم قال: "سأعمل بكل ما أمتلك لأثبت للجميع أنني جورجينيو الذي يلعب لتشيلسي، ليس الذي يلعب تحت يد ساري فقط"

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يذكر أن جورجينيو كان قد انتقل من نابولي إلى تشيلسي العام الماضي، مع انتقال مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري من جنوب إيطاليا إلى لندن كذلك.