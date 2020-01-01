لامبارد يوضح طبيعة إصابة زياش

الدولي المغربي خرج مصاباً أمام ليدز

أوضح مدرب تشيلسي فرانك لامبارد طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم المغربي لفريقه حكيم زياش في الانتصار مساء السبت على ليدز وصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وخرج زياش منتصف الشوط الأول في الفوز بنتيجة 3-1 على الضيف ليدز وشارك بدلاً منه العائد من الإصابة هو الآخر كريستيان بوليسيتش.

وقال لامبارد عقب اللقاء للإعلام: "تعرض للإصابة على مستوى العضلة الخلفية، شعر بالشد فيها أثناء اللعب".

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وواصل: "سنكتشف في الأيام المقبلة مدى تأثيرها عليه ومدة غيابه، أشعر بالإحباط لأنها تأتي في وقت مزدحم للغاية من الموسم".

وعن المباراة والتطلعات للقب من قبل الجمهور: "الجمهور يحلم بالفوز بالدوري؟ ليس أمراً خاطئاً من طرفهم التفكير هكذا".

وأضاف: "عودتهم رائعة والتشجيع ووجودهم أضاف الكثير لنا وللمباراة ويمكن رؤية سعادتهم بالصدارة عقب اللقاء، علينا الآن الحفاظ على استمرارية الأداء والنتائج والتحسن ولا نشعر بالغرور".

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تشيلسي في الوقت الراهن يتصدر ترتيب البريميرليج بمفرده، بانتظار بقية لقاءات المسابقة الأحد، وخصوصاً ليفربول وتوتنهام.