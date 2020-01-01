لامبارد يمدح أنشيلوتي ويكشف مصابين تشيلسي أمام إيفرتون

لقد كانت فترة مميزة له في تشيلسي..

استرجع فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، ذكرياته مع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، وذلك قبل لقائهما المرتقب يوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنشيلوتي كان مدربًا للبلوز وحقق معهم لقب البريميرليج عام 2010، قبل أن يُغادر في العام التالي لتراجع النتائج، وقد كان لامبارد جزءًا أساسيًا من كتيبة المدرب الإيطالي في تلك الحقبة من تاريخ ستامفورد بريدج.

لامبارد في المؤتمر الصحفي لمباراة التوفيز قال "إنها فكرة جيدة للغاية أن يرتب الجمهور لاستقباله هنا، إنه يحظى باحترام كبير من الجماهير في لندن. نحن جميعًا نحترم فترة عمله في تشيلسي، رجل نبيل ومدرب رائع أحببت العمل معه.".

المزيد من الفرق

"سيحصل على استقبال رائع. هل كانت أفضل مواسم مسيرتي معه؟ لا أعرف بصراحة، لست متأكدًا ولكنه كان موسمًا جيدًا. إنه مدرب كبير ورائع حقًا على المستوى الشخصي، رائع في إقامة العلاقات مع اللاعبين من أجل الحصول على أفضل النتائج."

"أنشيلوتي مدرب جيد جدًا على الصعيد التكتيكي أيضًا، هادئ دائمًا وليس مبالغًا في العصبية أو الهدوء. بالفعل استمتعت كثيرًا بالعمل معه، كان لدينا نجاح في موسمه بالفوز بالثنائية، ومنذ ذلك الحين ظللت على اتصال دائم به حتى الآن."

رابطة الدوري الإنجليزي قررت منع مصافحات اللاعبين قبل المباراة لعدم نقل فيروس كورونا من خلال ذلك، وحول الأمر عقّب لامبارد بقوله "كورونا لن يؤثر على شيء من ناحية الإعداد، ولكنه سيؤثر على الجو العام بوضوح.".

"علينا أن نرى ماذا سيحدث، ولكن حال إقامة المباريات بدون جمهور فسيأخذ ذلك كثيرًا من كرة القدم، إنه جزء من حبنا لكرة القدم، إلا أن بوضوح هناك الكثير من الأمور أكثر أهمية، وإذا كان هذا هو الطريق الذي ستقرره السلطات والحكومات فسننصاع له بالتأكيد."

فيرنانديس ينافس أوباميانج على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج

أما عن الإصابات، فكشف لامبارد كل شيء في هذا الصدد بقوله "بوليسيتش شارك في مباراة مع الرديف، من الرائع رؤية ذلك، ولكنه لا يزال يفتقر إلى اللياقة البدنية. لوفتس تشيك لعب نصف المباراة أيضًا ويحاول أن يستعيد لياقته هو الآخر.".

"لوفتس تشيك يدرك أنه يحتاج إلى القيام بعمل كثير لاستعادة مستواه، لذلك هناك عمل يتعين علينا القيام به معه. تامي أبراهام؟ آمل أن يعود قبل نهاية الشهر، إنه لا يتدرب معنا في الوقت الراهن."

وأتم "كالوم هودسون محبط بعض الشيء، لقد عاد وأصيب مرة أخرى، من المفهوم أنه شاب ويحلم باللعب باستمرار. كوفاسيتش سيغيب أمام إيفرتون ونأمل في استرداده الأسبوع المقبل، ويليان لا يزال محل شك وسنعرف موقفه يوم الأحد.".

الجدير بالذكر أن تشيلسي قد تعثر في الجولة الماضية بالبريميرليج أمام بورنموث بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى للفوز على إيفرتون في سبيل الابتعاد بمركزه الرابع والذي يُنافسه عليه مانشستر يونايتد وتوتنهام وولفرهامبتون.