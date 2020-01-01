لامبارد يكشف عن أول كلمات فيرنر له وصفقات تشيلسي القادمة

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي يكشف عن أول حديث له مع تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الحالي المنضم لصفوف البلوز.

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن تفاصيل أول حديث بينه وبين لاعب البلوز الجديد تيمو فيرنر المنضم من صفوف لايبزيج الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره أستون فيلا في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد: "هو متحمس للغاية ويتطلع لإنهاء الموسم الجاري أولًا من أجل القدوم لنا، هو لاعب رائع ومن النوعية التي نبحث عنها".

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وأردف: "أردنا ضمه لأنه لديه الكثير من الخصائص التي تعجبنا، أنا متحمس للغاية لقدومه بتلك الموهبة الكبيرة التي يمتلكها".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية أننا حسمنا تلك الصفقة، وحظيت بمحادثة جيدة معه على المستوى الشخصي، سيكون إضافة مفيدة لمشروعنا".

وأضاف عند سؤاله حول مفاوضات ضم ريان فريزر نجم فريق بورنموث: "أنا أشفق على نجوم كرة القدم، لدينا عدة محادثات في الوقت الحالي لنحسمها، لكننا نريد أن ننهي الموسم بمن بدأنا بهم".

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.