لامبارد يعترف برغبة جيرو في الرحيل عن تشيلسي

لامبارد أكد أن أوليفيه جيرو يريد الخروج من النادي في سوق الانتقالات الجاري

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن الباب مفتوح أمام الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو للرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

جيرو شارك هذا الموسم في 7 مباريات في كل المسابقات وسجل هدفًا وحيدًا أمام ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي، بعد أن وجد نفسه رهينة مقاعد الاحتياط للإنجليزي تامي أبراهام والبلجيكي ميتشي باتشواي.

وقال لامبارد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، إنه تحدث بالفعل مع الدولي الفرنسي، ولا يوجد حتى اللحظة جديد بشأن البقاء أو الرحيل من ستامفورد بريدج، ولكن اللاعب يريد الرحيل عن الفريق.

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وأضاف: "إذا كان رحيل جيرو مناسب للنادي ولي، وإذا كان هو يرغب في ذلك بالفعل، فإن رحيله في الشتاء من الممكن حدوثه".

وتابع: "رحيل جيرو لن يحدث إلا إذا كانت الظروف تسمح لرحيل اللاعب والنادي، فإن رحيله في الشتاء من الممكن حدوثه".

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الكثير من التقارير ربطت بين تشيلسي وعدد من المهاحمين لضمهم في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، أبرزهم الإيفواري ويلفريد زاها والألماني تيمو فيرنر.

يذكر أن تشيلسي لم يضم أي لاعب في الانتقالات الصيفية الماضية بسبب العقوبة المفروضة عليه، والتي تم إزالتها من على النادي الشهر الماضي ليستطيع ضم لاعبين في الانتقالات الشتوية.