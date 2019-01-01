لامبارد يضع تيمو فيرنر كخيار أول لتشيلسي في يناير

هل تحدث الصفقة؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية سعيّ تشيلسي للتعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم ريد بول لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بُناءً على رغبة المدرب فرانك لامبارد.

فيرنر برز كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في العالم مؤخرًا، وقد سجّل هذا الموسم 17 هدفًا خلال 18 مباراة خاضها مع فريقه، ويحتل وصافة هدافي البوندسليجا خلف روبرت ليفاندوفسكي.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية بقبول استئناف تشيلسي حول العقوبة التي حرمتهم من دخول سوق الانتقالات الصيفية الماضية وكان ينبغي أن تحرمهم من الميركاتو المقبل أيضًا.

صحيفة "إكسبرس" أكدت على أن لامبارد يريد تدعيم مركز المهاجم الصريح في يناير وأن فيرنر هو خياره الأول وهدفه الأول في يناير، وما قد يساعد على إتمام الصفقة هو القيمة المنخفضة للشرط الجزائي في عقده.

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الدولي الألماني جدد تعاقده مع لايبزيج في أغسطس الماضي ولكن يتواجد في عقده شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو فقط، وهو رقم زهيد قياسًا بالأسعار هذه الأيام، مع العلم أن تشيلسي يريد أن يصرف 150 مليون يورو في هذا الميركاتو.

من العوامل التي قد تحفز قيام الصفقة اقتراب إيرلينج هالاند من ارتداء قميص لايبزيج أيضًا، فسيكون حينها الدولي النرويجي بمثابة البديل لفيرنر، والذي ألمح في أكثر من مناسبة رغبته في مغادرة فريقه قريبًا.

الجدير بالذكر أن لايبزيج يعيش موسمًا مميزًا في البوندسليجا، حيث أنهى الدور الأول وهو في صدارة الترتيب وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ.