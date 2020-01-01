لامبارد يُرجع نتائج تشيلسي السلبية إلى إصابة زياش!

قيمته كبيرة للغاية بالنسبة لنا..

أرجع فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، تراجع نتائج البلوز في الآونة الأخيرة إلى غياب النجم حكيم زياش بسبب الإصابة، مشددًا على القيمة الكبيرة التي كان يمنحها أسد الأطلس قبل ابتعاده عن الملاعب.

وفاز تشيلسي بمباراة واحدة من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي بعد أن خسر على يد آرسنال ووولفرهامبتون وإيفرتون، وتعادل مع أستون فيلا يوم الإثنين الماضي، وفاز على وست هام.

تراجع النتائج تزامن مع غياب زياش الذي تعرض إلى إصابة عضلية اعتبرها لامبارد سببًا رئيسيًا في فقدان النقاط باعتبار ما يمنحه المغربي الدولي من قيمة مضافة لكتيبته.

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لامبارد في تصريحات للصحافة قال "ليست صدفة (تراجع النتائج مع غياب زياش)، لا يمكننا الاعتماد عليه بشكل كامل، لقد كان مؤثرًا جدًا من ناحية صناعة اللعب والإبداع والتسجيل".

كما أضاف "لقد ساعدنا ذلك، كنا مرنين للغاية حتى تعرض إلى الإصابة، نريده أن يعود قريبًا. هناك احتمال أن يكون لائقًا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد، إنه قريب بالفعل".

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زياش انضم إلى تشيلسي الصيف الماضي بعد انفجار مواهبه مع أياكس على مدار موسمين، ليدفع النادي اللندني فيه ما يزيد عن 40 مليون يورو.

ومنذ انضمام المغربي إلى ستامفورد بريدج وقد أحرز هدفًا وصنع ثلاثة آخرين، مع حلول كثيرة قدمها للامبارد لقدرته على اللعب بالأطراف بنفس إمكانياته الاستثنائية على اللعب في العمق.

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن صاحب الصدارة ليفربول.