لامبارد يدافع عن لاعبيه الشباب ويستهدف أشباه كانتي

لامبارد يرى أن تراجع فريقه ليس بسبب الشباب

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن مشكلة فريقه في الفترة الماضية ليست بسبب التشكيلة الشابة التي يعتمد على الفريق.

تشيلسي يستعد اليوم لمواجهة فريق توتنهام في مباراة "ديربي لندن"، على ملعب ستامفورد بريدج في قمة مباريات المنافسة على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد للصحفيين قبل المباراة: "التراجع الذي حدث لنا في الفترة الماضية لم يكن السبب فيه قلة خبرة اللاعبين".

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وأضاف: "على اللاعبين الشباب في الفريق أن يجتازوا هذا الموقف السيء الذي نمر به، لأنه لن يتم اعتمادهم كلاعبين كبار قبل أن يخرجوا من عدة مواقف سيئة".

وأردف: "سنخرج من تلك الأزمة أنا واثق من هذا الأمر بكل تأكيد، كل فريق تأتيه فترة انخفاض في المستوى ثم يعود مرة أخرى للتألق، علينا الاستمرار في دفع المجموعة من أحل العودة إلى الانتصارات".

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المدرب الشاب لم يكن قلقاً أثناء حديثه في حال فشل الفريق في الصعود إلى دوري أبطال أوروبا من فقدان لاعبين كبار مثل الفرنسي نجولو كانتي.

وأتم لامبارد حديثه: "نريد الإبقاء على كانتي وكل اللاعبين المؤثرين في المجموعة، ونريد أيضاً أن نتعاقد مع لاعبين في نهاية الموسم مثل كانتي سيكون أمراً رائعاً".

تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة ويأتي من خلفه فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ثم شيفيلد يونايتد برصيد 39 نقطة.