لامبارد: مواجهة ليل حاسمة للاعبين ورأيي ثابت في سوق يناير

ويؤكد عودة مدافعه الغائب منذ فترة للإصابة

وصف المدير الفني لتشيلسي فرانك لامبارد مواجهة ليل بالحاسمة بالنسبة للاعبيه، وذلك نظرًا لأهمية نتيجتها، التي ستحدد مصير في دوري أبطال أوروبا.

وقال سوبر لامبارد في حديثه الروتيني مع الصحفيين "أخبار الإصابات؟ من الجيد أن نعيد روديجر، لكن توموري لن يكون متاحًا لمشكلة في الفخذ، وأيضًا أوليفييه جيرو لن يكون معنا".

وعن أزمة البلوز في عدم تحقيق أي فوز على ملعب "ستامفورد بريدج" في الكأس ذات الأذنين، قال "أعلم ذلك، وأعتقد أنه سيكون إنجازًا جيدًا. وقبل أي شيء نحن في مجموعة صعبة، وقد واجهنا بعض الصعوبات (أمام فالنسيا وأياكس)، وهناك عمل ينبغي علينا القيام به".



وحول تدهور النتائج في الآونة الأخيرة، والتي وصلت لحد الانحناء أمام وست هام وإيفرتون في آخر 3 أسابيع في الدوري الإنجليزي الممتاز، قال "الأمور ستسير على ما يرام، ونعرف منذ البداية أن طبيعة البريميرليج ليست سهلة على الإطلاق".

وبخصوص عودة المدافع الألماني روديجر من الإصابة "حاولنا مساعدته قدر المستطاع، ويبدو أنه لائقًا ومستعدًا لخوض مباراة الغد، وأعرف أنه جائع، ومن الجيد عودته لأننا نفتقد هؤلاء. الإساءة العنصرية؟ نترك الاتحاد الإنجليزي يتعامل، وبالنسبة لنا. فنحن ضد كل شكل من أشكال التمييز".

وفي رده سؤال "هل هي أهم مباراة في الموسم؟ هي بالطبع مباراة كبيرة لأنها ستحدد مصيرنا للوصول لمرحلة خروج المغلوب، وأعتقد أن لاعبينا على ما يرام، ونعرف أنها ليست سهلة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هدفنا".

وأضاف "هي مباراة حاسمة بالنسبة للاعبين، وكنت محظوظًا بالاستمتاع بلحظات خاصة مع النادي، ومع الوصول لمرحلة خروج المغلوب ستكون الأمور أفضل".

وختم "هل غيرت رأيك في سوق يناير؟ نتحدث عن سوق مائع، ولن أقول إنني غيرت رأيي، وما حدث أمام إيفرتون فقدنا الاتصال في بعض اللحظات، وقبل التفكير في دخول السوق، ينبغي علينا الحذر لأننا بالفعل لدينا فريق قوي".

وسيخوض تشيلسي سهرة الثلاثاء وهو في المركز الثالث في مجموعته الثامنة برصيد ثماني نقاط، متساويًا في عدد النقاط مع فالنسيا صاحب المركز الثاني، وكليهما خلف المتصدر أياكس بنقطتين، لذا لا خيار آخر أمام البلوز سوى افتراس ضيفه الفرنسي لضمان الترشح لدور الـ16 بصرف النظر عن صدام الخفافيش وممثل الأراضي المنخفضة.