لامبارد: محبط بسبب تشيلسي ولم يقم الجميع بمهامه

فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي ينتقد فريقه بسبب نتيجة مباراته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن شعوره بالإحباط من نتيجة مباراة فريقه بالأمس أمام نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية تلت المباراة التي شهدت طرد لاعب تشيلسي السابق وأرسنال الحالي ديفيد لويز وخاضها المدفعجية بـ 10 لاعبين.

وقال لامبارد: "أنا محبط للغاية لأننا أردنا أن نحقق الفوز، وسجلنا هدفُا آخر في النهاية أيضًا بينما هم لعبوا بـ 10 لاعبين فقط، بعد ذلك لم ندافع بشكل جيد".

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وأضاف: "لقد اهديناهم هدفين، ذلك بسبب عدم قيام الجميع بالمهام الخاصة به والتي يعرفها كل شخص، لحظات مثل تلك هي التي تجعلك تخسر النقاط".

وأكمل: "كان من الممكن لنا أن نسجل ثلاثة أو أربعة أهداف أخرى اليوم، لقد سددنا الكثير من الكرات وقمنا بالعرضيات الجيدة، لكننا لم نحسم اللقاء".

وأنهى تصريحاته: "عندما تخوض تلك المباريات يجب أن تكون أكثر حسمًا، علينا أن نتمتع بهذه الصفقة ومثل تلك الأمور يجب تحسينها".

جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد شهد تعادل أرسنال في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء بعدما تقدم تشيلسي بهدف ثاني في نهاية اللقاء عن طريق أزبيليكويتا.