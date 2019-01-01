لامبارد: لا يوجد لاعب قادر على تعويض هازارد

تعرف على تصريحات لامبارد قبل مواجهة ليفربول في السوبر الأوروبي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، صعوبة إيجاد بديل لإيدين هازارد وتعويضه من الأسماء المتاحة.

هازارد رحل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بجانب 30 مليون يورو إضافات أخرى.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية قبل لقاء ليفربول في السوبر الأوروبي: "أنا مشجع كبير لهازارد ولعبت من قبل بجواره وفي رأيي هو أحد أفضل اللاعبين في العالم الموسم الماضي".

وأوضح: "ليس فقط الموسم الماضي، خلال فترته في تشيلسي كان أحد أكثر اللاعبين إنتاجية في الفريق بصفة عامة سواء بالتسجييل او الصناعة وقيادة الهجوم".

وأردف: "لا يمكن استبدال هازارد وجلب لاعب آخر والأمر يبدو مستحيلًا بسبب إمكانياته العاليةط.

صاحب الـ 41 عامًا أشار إلى أنّ الخبر السعيد والإيجابي هو أنّ الفريق يب أن يستمر هادئًا ويعتمد على الشباب المتاح واللاعبين أصحاب الخبرات لتقديم مستويات أفضل رغم خسارة العديد من الأهداف والفرص برحيل هازارد.

وواصل: "علينا أن نواصل الآن ونمضي قدمًا، تشيلسي كان يمتلك العديد من اللاعبين الكبار الذي قادوه للبطولات مثل هازارد وجون تيري وديديه دروجبا ولكن حتى بعد رحيلهم الفريق مستمر".

واختتم: "أنا متفائل للغاية ومؤمن بأننا لعبنا لقاء رائع ضد مانشستر يونايتد رغم الخسارة ونستحق الأفضل في السوبر الأوروبي. فخور باللاعبين وفخور بوجودي على رأس القيادة الفنية لهاذا النادي".

جدير بالذكر أنّ تشيلسي لم يحقق السوبر الأوروبي سوى مرة واحدة في 1998 وخسر آخر مرتين أمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.