لامبارد سعيد بالأداء ويعلق على مستقبل لاعب تشيلسي الشاب

فرانك لامبارد المدير الفني للفريق تشيلسي يعرب عن سعادته بالأداء والفوز على نظيره بيرنلي.

أعرب المدرب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن سعادته بالفوز الذي حققه أمام نظيره بيرنلي مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لامبارد وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة رائعة واستحق أن يحقق الفوز في تلك المواجهة

وقال لامبارد: "لقد حققنا فوزًا مقنعًا للغاية، أظن أن الفريق قدم مباراة رائعة طوال المباراة، لقد كان الأداء مذهلًا في أغلب الأوقات".

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وأضاف: "لقد لعبنا بطريقة إيجابية، بالتحديد روس باركلي وكالوم أودوي قدما مستويات طيبة للغاية طوال أحداث المباراة".

وأكمل: "تلك الطريقة التي لعبنا بها هي التي يجب علينا أن نتعامل بها طوال الوقت، ولنا فترة طويلة لم نصل لذلك المستوى".

وأنهى تصريحاته عن ريس جيمس: "هو لا يزال صغيرًا للغاية لكن على جانب المستوى فهو يتحسن بشكل واضح ولو استمر في العمل بذلك الشكل سيحصل على فرصًا عظيمة".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد حقق الفوز اليوم بثلاثية نظيفة على نظيره بيرنلي ورفع رصيده للنقطة الـ 39 في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي.