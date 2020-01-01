لامبارد: زياش لا يشارك لهذا السبب، وهكذا نستفيد من تشيك

فرانك لامبارد يكشف أسباب تأخر مشاركة حكيم زياش مع تشيلسي ويوضح كيف يستفيد الفريق من بيتر تشيك.

أعرب فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي على سعادته بما يقدمه اللاعب المغربي حكيم زياش خلال تدريبات البلوز، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج للمزيد من الوقت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم أمام نظيره مانشستر يونايتد.

وقال لامبارد: "لدي مشكلة في جعل زياش يندمج مع الفريق، هناك صعوبات في تنظيم مباريات تدريبية مع فرق الشباب ولذلك لا أستطيع إعادته لما كان عليه".

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وأضاف: "عندما يغيب أحد النجوم لخمسة أو ستة أشهر تريد أن تعيده بالتدريج في مثل تلك اللقاءات، لكنها غير متاحة لنا في الوقت الحالي".

وأكمل: "أنا أفتقد تلك اللقاءات، ويجب أن أجد الطريقة الصحيحة لأعطي زياش الدقائق في الفريق بأسرع وقت ممكن".

وعن ضم تشيك للفريق قال: "لقد كان يتدرب مع الفريق منذ فترة بالفعل ولدينا مكانًا شاغرًا في القائمة، هو يساعد كيبا وميندي جيدًا في التدريبات".

جدير بالذكر أن حكيم زياش كان قد شارك لمدة 46 دقيقة فقط حتى الآن رفقة تشيلسي منذ بداية الموسم الجديد بعد قدومه من أياكس.