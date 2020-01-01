لامبارد: زياش خصم مبهر ويزداد إعجابك به حين تعمل معه

حكيم زياش في عيون مدربه فرانك لامبارد بعد فوز تشيلسي على شيفيلد يونايتد

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن حكيم زياش لاعب مميز سواء تعاملت معه كخصم أو كلاعب في فريقك، مؤكدًا أنه يزيد انبهارك مع العمل معه.

وحقق تشيلسي فوزًا هامًا على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل تشيلسي اللقاء على ملعبه ستامفورد بريدج بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز أوروبي عريض على حساب رين الفرنسي بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي.

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وقدم حكيم زياش مباراة كبيرة حيث صنع هدفين و6 تمرارات مفتاحية و3 فرص محققة للتسجيل، ليخطف الأضواء ويحصد إشادات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول ذلك قال فرانك لامبارد إن تحقيق الفوز كان هامًا بالنسبة للفريق من أجل المضي قدمًا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالنسبة للموسم الحالي.

وأضاف: "لقد لعبنا في دوري الأبطال أمام زياش العام الماضي، في دوري الأبطال الموسم الماضي وشكل لنا العديد من المتاعب، إنه لاعب من الدرجة الأولى. ولكنه يثير إعجابك أكثر عندما تعمل معه"

وتابع: "سيكون لاعباً كبيراً بالنسبة لنا وأنا واثق في إمكانياته وما سيضيفه بالنسبة لنا، أحتاج إلى لاعبين يستطيعون المضي قدمًا ورفع المستوى رغم علمي بأن هذا صعب، كان خط الوسط رائعاً في وجوده"

وحول تأخر بدايته للموسم قال لامبارد: "انتهى الدوري الهولندي منذ فترة طويلة ثم تعرض لإصابة جعلته يغيب لفترة إضافية، لقد ابتعد كثيرًا عن الركض وممارسة كرة القدم وهذا عطل بدايته ولكنه تغلب على كل ذلك"

وأردف: "نحن الآن في المركز الثالث وعلينا التقدم أكثر للأمام، اليوم كان اللاعبون رائعين ويستحقون الثناء والشكر على ما قدموه، علينا الآن التفكير في التحديات القادمة.

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وعلى ذلك انتهت المباراة بانتصار هام لتشيلسي برباعية يستعيد به مكانته ونتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فعل ذلك بالفعل في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.