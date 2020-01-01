تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

مرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي برنارد، قبل أن يسجل برونو فيرنانديش الهدفين الأول والثاني ويصنع الثالث لزميله إدينسون كافاني، ليقود صانع الألعاب البرتغالي فريقه لانتصار هام خارج ملعبه.

المباراة شهدت واقعة غريبة بمرور طائرة تحمل رسالة تقول إن العالم يعرف أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، الحدث الأبرز والذي يشغل الجميع في الأيام الماضية.

ونستعرض معًا أهم الملاحظات على هذه المواجهة المثيرة من هنا.