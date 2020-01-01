تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

نقاط فنية من مباراة مانشستر يونايتد
مرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
إيفرتون نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي برنارد، قبل أن يسجل برونو فيرنانديش الهدفين الأول والثاني ويصنع الثالث لزميله إدينسون كافاني، ليقود صانع الألعاب البرتغالي فريقه لانتصار هام خارج ملعبه.
المباراة شهدت واقعة غريبة بمرور طائرة تحمل رسالة تقول إن العالم يعرف أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، الحدث الأبرز والذي يشغل الجميع في الأيام الماضية.
ونستعرض معًا أهم الملاحظات على هذه المواجهة المثيرة من هنا.
برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة
تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو
آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس
كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.
وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء.
هاتريك السومة يُنقذ الأهلي من "فخ" العين في مباراة الـ7 أهداف
سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي الهاتريك الأول في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.
اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.
في حضور ترامب .. برونو ينقذ سولشاير ومانشستر على حساب إيفرتون
انتهت قمة الجولة الثامنة للبريميرليج بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد للضيوف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.
ودخل مانشستر القمة في غياب بول بوجبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل أولي جونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد، وبالمقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع بمواطنه برنارد.المزيد من التفاصيل