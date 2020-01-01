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تغطية مباشرة | برشلونة دون ميسي ويونايتد يعود للانتصارات

تابع مباريات اليوم، السبت، 7 نوفمبر 2020

محدث
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Messi, Manchester united
Goal/Getty

نقاط فنية من مباراة مانشستر يونايتد

2020-11-07T15:37:51Z

مرة أخرى يقرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الحفاظ على وظيفته ولو بشكل مؤقت، بالفوز على إيفرتون 3/1 بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

إيفرتون نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق البرازيلي برنارد، قبل أن يسجل برونو فيرنانديش الهدفين الأول والثاني ويصنع الثالث لزميله إدينسون كافاني، ليقود صانع الألعاب البرتغالي فريقه لانتصار هام خارج ملعبه.

المباراة شهدت واقعة غريبة بمرور طائرة تحمل رسالة تقول إن العالم يعرف أن دونالد ترامب هو الفائز في الانتخابات الأمريكية، الحدث الأبرز والذي يشغل الجميع في الأيام الماضية.

 

ونستعرض معًا أهم الملاحظات على هذه المواجهة المثيرة من هنا.

Ole Gunnar Solskjaer Manchester United 2020-21
Getty

برشلونة وريال بيتيس: مباشر لحظة بلحظة

2020-11-07T15:29:16Z


تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2020-21، والمقامة على ملعب كامب نو
 

تابع اللقاء

 

آلام الكاحل تبعد ميسي عن مواجهة برشلونة وبيتيس

2020-11-07T15:16:32Z

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي شعر ببعض الانزعاجات على مستوى الكاحل مما أبعده عن مباراة برشلونة وريال بيتيس.

وسيلعب برشلونة أمام ريال بيتيس في السادسة والربع من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، وبشكل مفاجئ، ظهر ميسي على مقاعد البدلاء. 

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Messi Barcelona Betis LaLiga
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هاتريك السومة يُنقذ الأهلي من "فخ" العين في مباراة الـ7 أهداف

2020-11-07T14:40:45Z

سجل عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي  الهاتريك الأول في  دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي  هذا الموسم، وقد ساهم به في انتصار فريقه على العين في خامس جولات المسابقة بنتيجة 4-3.

اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة جاء قويًا ونديًا ومثيرًا جدًا بين الفريقين خاصة في شوطه الأول ودقائقه الأخيرة، وقد نجح الأهلي في حسمه لصالحه بفضل تألق الثلاثي عمر السومة وإدريس فتوحي وصامويل أوسو.

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عمر السومة الأهلي العين الدوري السعودي 2020-2021
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في حضور ترامب .. برونو ينقذ سولشاير ومانشستر على حساب إيفرتون

2020-11-07T14:34:46Z

انتهت قمة الجولة الثامنة للبريميرليج بين إيفرتون ومانشستر يونايتد على ملعب "جوديسون بارك" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد للضيوف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.

ودخل مانشستر القمة في غياب بول بوجبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل أولي جونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد، وبالمقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع بمواطنه برنارد.

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Everton Manchester United Cavani 07112020
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