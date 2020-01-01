لامبارد: خسرنا من وست هام بسبب عقلية اللاعبين

مدرب تشيلسي يفتح النار على لاعبي الفريق

عبّر فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي ، عن غضبه من الهزيمة أمام وست هام يونايتد مطالبًا اللاعبين بامتلاك عقلية أكثر صلابة.

تشيلسي فشل في الفوز على وست هام في ديربي لندن وخرج مهزومًا 3-2 في مباراة حُسمت في الدقائق الأخيرة.

وقال لامبارد في تصريحات عقب اللقاء: "المباراة تجسد شكل موسم الفريق، إنّه موسم جيد ولكننا مررنا بالكثير من اللحظات المماثلة، لقد حصلنا على أكثر من فرصة لأجل الفوز بالمباراة ولكننا لم نستغلها. على اللاعبين امتلاك عقلية أفضل من ذلك لأجل تخطي هذه اللحظات".

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وتابع: "لو شاهدنا المباراة عن كثب سنرى أنّ الفريق لعب مباراة جيدة للغاية ولولا بعض التفاصيل لخرجنا بالنقاط كاملة وهذا ما يجب أن نعمل على تطويره في الفترة المقبلة".

الهداف التاريخي للبلوز أشار إلى أنّ مجموعة اللاعبين التي يمتلكها جيدة للغاية لكن بحاجة إلى الاستمرارية وخوض كل مباراة بأتم حالات الانتباه لأجل عدم السقوط في فخ فقدان النقاط.

وأردف: "نحن على بعض نقطتين فقط من مانشستر يونايتد وهم قدموا موسمًا جيدًا دون شك، كما لا يجب أن ننسى وولفرهامبتون، كما أن لدينا فرصة للتقدم في ترتيب الدوري بفارق ضئيل مع ليستر سيتي".

واختتم: "نحن غاضبون لأننا كنا نستطيع الفوز ولم نحققه، ولكن لو فكرنا في وضعنا الرياضي إجمالًا سنجد أننا نعيش في فترة جيدة وسوف نحاول الاستمرار على هذا النهج وتصحيح الأخطاء".

وفشل تشيلسي في استغلال سقوط ليستر سيتي أمام إيفرتون لينقض على المركز الثالث ويبقى برصيد 54 نقطة.

بينما الفوز كان بمثابة هدية لامبارد لفريقه الأول ليرتقي الهامرز للمركز 16 برصيد 30 نقطة وعلى بعد 3 نقاط فقط من مراكز الهبوط.