لامبارد: جاهزون لرد رباعية يونايتد اليوم

لامبارد حذر يونايتد من رد فعل فريقه اليوم

يسعى المدرب فرانك لامبارد إلى تحقيق أول فوز له على حساب مانشستر يونايتد منذ توليه مسؤولية تدريب تشيلسي هذا الموسم.

تشيلسي يواجه مانشستر يونايتد اليوم في إطار الجولة 26 من البريميرليج، على ملعب ستامفورد بريدج.

وقال لامبارد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "هزمنا في مباراة الذهاب أمامهم برباعية وفي كأس كاراباو ولكنني أرى أننا يمكننا أن نفوز هذه المرة من أجل المركز الرابع".

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وأضاف: "عندما هزمنا برباعية تظيفة في الدور الأول أخبرت اللاعبين أننا لا نستحق تلك الخسارة ولكن علينا أن نعمل على التفاصيل الصغيرة".

وأردف: "لم أجد منطق للهزيمة من يونايتد برباعية نظيفة في مباراة أهدرنا فيها الكثير لكنني أرى أن الأمور من الممكن أن يتم تصحيحها اليوم".

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لامبارد لمح إلى سبب جلوس الحارس كيبا على مقاعد البدلاء مؤكداً أنه عندما تجلس على مقاعد البدلاء في مباراتين فأنه يجب عليك أن تنظر أنك تدير الأمور بشكل خاطئ وبعدها يمكنك التغير للعودة مرة أخرى تلك هي سياستي في إدارة الفريق.

واستكمل: "نحن في منافسة واللاعبين جميعهم يتنافسون علينا أن ندرك أننا نلعب على مستوى عال في المباريات، أنا هنا لدعم اللاعبين هم يعلمون أنني في صفهم رغم اتخاذي قرارات لا يحبونها في بعض الأوقات".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 41 نقطة ومن خلفه توتنهام برصيد 40 نقطة.