لامبارد: تشيلسي يمتلك ما يكفي ليكون أفضل من ذلك

يعتقد فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، أن فريقه يمتلك ما يكفي ليظهر بشكل أفضل من الذي ظهر به أمام ساوثامبتون اليوم.

وخسر تشيلسي، من ساوثامبتون بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الـ 19 من البريميرليج والمعروفة باسم بوكسيج داي.

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وقال لامبارد في تصريحات عقبت المباراة: "كان يجب أن نكون أفضل ونكسر تنظيمهم، وأعتقد أننا نمتلك ما يكفي لنكون أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

وواصل: "الفرق تجعل الأمر صعباً علينا في ملعبنا، نحن لا نخلق فرصاً كافية، لدينا مشكلة في اللمسة الأخيرة، أمام توتنهام كانت لدينا مساحات عكس اليوم، يجب علينا أن نجعل الفرق تواجه صعوبة على ملعبنا".

وحقق تشيلسي، فوزاً هاماً في الجولة الماضية، على حساب توتنهام بهدفين دون رد على ملعب الأخير.

وحول مشاركة ماونت في الشوط الثاني، قال لامبارد: "لقد كان له تأثير بسيط على الأداء ولكن لم يغير النتيجة، نحن الآن في فترة اختبار وعلينا التعامل بشكل جيد معها".

وعن مشاركة هودسون أودوي قال لامبارد: "أعتقد أنه بذل الكثير من الجهد، لقد تخلص من إصابة كبيرة، لقد أثبت أنه على قدر ثقتنا وسيواصل العمل، ربما كنت قاسياً عليه في بعض الأحيان ولكنني أرى رغبة منه في الأداء والعمل".

وعند سؤاله عن سوق الانتقالات الشتوية المنتظرة للفريق، قال: "الوقت ليس مناسب لهذا، عندما نستقر على الصفقات سنتحدث عنها في وقتها".

وحول الوضع الحالي للفريق قال: "نحن نتعلم في كل مباراة، حتى في فترة أعياد الميلاد يجب علينا أن نتطلع إلى الأمام ونربح المزيد من المباريات على ملعبنا".

وأضاف: "هناك المزيد من الضغوطات الجميع يتحدث عنها، نحن لا نلعب مثل تشيلسي حتى نتفوق عليهم".

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جدير بالذكر أن تشيلسي، تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام صاحب المركز الخامس.