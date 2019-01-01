لامبارد رافضًا تصريحات مورينيو: لم أخسر إرثي في تشيلسي

تعرف على تصريحات لامبارد حول موسمه في مانشستر سيتي

رفض فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، تصريحات جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، حول فقدان الأول لإرثه في البلوز بسبب خوضه موسمًا مع مانشستر سيتي.

تشيلسي يواجه مانشستر سيتي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال لامبارد في تصريحات صحفية: "اختلف مع ما قاله مورينيو. في ذلك التوقيت لم أشعر بأنّ الأمر كان صائبًا. حدث ذلك بعد مواجهة تشيلسي وكان اللقاء مليئًا بالمشاعر".

وتابع: "الفكرة العامة مما حدث أنّ قصة الحب لا يحددها دائمًا الجمهور أو الفريق. الحقيقة أنني الآن مدربًا لتشيلسي والجميع يعرف ما أشعر به تجاه هذا النادي والذي لن يتغير أبدًا حتى لو لعبت موسمًا مع مانشستر سيتي. لا أمتلك أزمة في ذلك".

هداف البلوز التاريخي أكد أنّه كان قلقًا من خطوة اللعب لمانشستر سيتي بعد قضاء 13 عامًا في ستامفورد بريدج ولكنّه وقتها كان بعمر 36 عامًا ولم يكن هناك وسيلة للعب سوى ذلك بعد تأجيل انتقاله إلى نيويورك سيتي، مشيرًا إلى أنّ الأمر لم يكن سهلًا.

وواصل: "في هذه المباراة شاهدت المشاعر الكبيرة التي يكنها لي الجمهور وسعيد بأن الأمر استمر حتى الآن وهو ما يؤكد أنني لم أفقد علاقتي بالجمهور بسبب هذا الموسم".

وكان مورينيو قد قلل من قدرات تشيلسي حينما كان محللًا في أحد القنوات الفضائية وخاصة بعد خسارة البلوز من الكبار خلال الموسم الجاري.

ورفض وقتها لامبارد التقليل من سبيشال وان مؤكدًا أنّ هناك فارق كبير بين تعليقات المدرب والمحلل وأنّ ما يحدث في الملعب يختلف كثيرًا.

تشيلسي لم يحقق أي انتصار على الفرق الكبرى في البريميرليج وخسر من ليفربول مرتين ومن مانشستر يونايتد مرتين.