لامبارد: الخسارة من مانشستر يونايتد مخيبة للآمال

أبرز ما قاله فرانك لامبارد عقب انتصار مانشستر يونايتد على تشيلسي

قال فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي إن الخسارة من مانشستر يونايتد وإقصاء فريقه من من كأس كاراباو كانت مخيبة للآمال بالنسبة له..

وأقصى مانشستر يونايتد مضيفه تشيلسي من دور الستة عشر لكأس كاراباو بعدما نجح في التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في القمة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وعقب المباراة أعرب لامبارد عن أسفه بالنتيجة بسبب الخسارة على الرغم م نتقديم الفريق لمباراة جيدة والنجاح في إظهار مستويات مميزة خلال شوطي المباراة..

وأضاف: "الأمر محبط ولكن علينا مواصلة العمل ونسيان ما حدث، ما زلنا أمام العديد من البطولات التي ننافس عليها ولدينا الفرصة للتعويض"

وتابع: "كانتي يتحسن وعودته للملاعب باتت قريبة، نتمنى أن يعود في أسرع وقت من أجل الانضمام للفريق لأننا نحتاج وجوده معنا في الوقت الحالي"

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يذكر أن الخسارة اليوم قد أوقفت سلسلة انتصارات تشيلسي في كل البطولات والتي كانت قد وصلت إلى 7 مباريات من الانتصارات المتتالية.