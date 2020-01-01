لامبارد: أحيانًا تفوز وأنت سيئ

تصريحات فرانك لامبارد عقب تغلب تشيلسي على هال سيتي

قال المدير الفني لنادي تشيلسي فرانك لامبارد إن المباراة أمام هال سيتي لم تكن سهلة، بينما كان الانتصار فيها مهمًا ومن الإيجابي أنه تحقق.

وتأهل نادي تشيلسي إلى دور الـ 16 في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على هال سيتي بثنائية لهدف في الدور الرابع من البطولة.

وحول ذلك، قال فرانك لامبارد إن المباريات الماضية كانت مشابهة لمباريات اليوم وتكررت فيها بعض الأخطاء، ولكن يجب دائمًا التفكير في المستقبل.

وأضاف: "صحيح أننا لم نخسر اليوم، ولكن المباراة كانت معقدة، اليوم نعبر للدور المقبل وهذه مرحلة جديدة في بطولة هامة"

وتابع: "أنا أقول نفس الأشياء كل يوم، عليك أن تكرر وتكرر، يتعين على اللاعبين إيصال هذه الرسائل وفهمها بسرعة أكبر، ذلك في حال أردنا المنافسة"

وأردف: "أثق في لاعبي الفريق وفي النجوم الشبان، لقد قدموا أداء جيدًا وأثبتوا قدراتهم على حمل راية الفريق في المباريات الصعبة والكبيرة"

وأكمل: "رغم ذلك أنا سعيد لبعض الأشياء التي حدثت اليوم، لا أعرف من سيكون الخصم الآن ولكن المهم أننا عبرنا للدور المقبل"

وحول تاريخه في البطولة قال: "أفهم مدى صعوبة هذه المباريات لأنني شاركت فيها كثيرًا كلاعب، أحيانًا تحقق الفوز حين لا تكون مستحقًا لذلك وأحيانًا يحدث العكس"

وأفاد: "بالنسبة لباتشواي فإنه سعيد بالهدف الذي سجله، خاصة وأنه واجه شكوكًا في المشاركة بسبب بعض الآلام في فخذه بالأمس، لقد اخترت ألا يسافر ولكنه أصر على اللعب وأكد أنه يستطيع ذلك"

واسترسل: "تامي أبراهام مهاجم منتخب إنجلترا في الوقت الحالي، لذا فهو المهاجم الرئيسي لدي بالطبع إضافة إلى ميتشي"

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يذكر أن تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تراجع نتائجه مؤخرًا.



