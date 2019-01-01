لاكازيت للاعبي آرسنال: حان وقت الاستيقاظ وإنهاء خيبة الأمل

الدولي الفرنسي حزين على وضع آرسنال المأساوي

استنهض المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت همة زملائه في آرسنال، على أمل أن يستفيق الفريق من سباته العميق، بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة التي أصابت مشجعي النادي بخيبة أمل مريرة.

وتراجعت نتائج المدفعجية بشكل صادم في الآونة الأخيرة، وصلت لحد العجز عن تحقيق ولو انتصار يتيم في آخر خمس مباريات، كانت آخرهم مباراة السقوط في "كينج باور" على يد ليستر سيتي بثنائية نظيفة.

وقال المهاجم العائد لتوه من الإصابة لوسائل الإعلام البريطانية "من الواضح أننا نفتقر إلى الثقة، ويبدو لي أن الاستراحة الدولية جاءت في توقيت مثالي".

وأضاف "آمل أن نتمكن من العودة بشكل صحيح، لكن هذا سيتطلب الكثير العمل الجاد حتى نتمكن من استعادة ثقتنا بأنفسنا مرة أخرى".

وعن انتكاسة مباراة الثعالب الأخيرة، قال "نعم نشعر بخيبة أمل مريرة، وأعتقد أننا كنا نستطيع قتل المباراة في الشوط الأول، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وختم حديثه "يجب التعامل بصرامة أكثر مع هذا النوع من المباريات، وكما قُلت. ينبغي علينا العمل بجد كل يوم، ولو أنني لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ للغاية منذ بداية الموسم وحتى هذه اللحظة".

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

تجدر الإشارة إلى أن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة تسببت في تقهقر الفريق في جدول ترتيب أندية البريميرليج، باحتلاله المركز السادس برصيد 17 نقطة، متأخرًا بثماني نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي أصحاب المركزين الثالث والرابع.