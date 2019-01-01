كافو الجديد يحلم بكتابة التاريخ مع برشلونة

هكذا تحدث لاعب الفريق الأندلسي بعد استدعائه لتمثيل البرازيل للمرة الأولى

أعرب المدافع البرازيلي الشاب إيمرسون أباريسيدو، عن أمله في تحقيق حلمه الكبير، بكتابة التاريخ مع برشلونة بعد انتهاء دوره مع ناديه الأندلسي الحالي ريال بيتيس.

وكان النادي الكاتلوني قد اشترى حقوق صاحب الـ20 عامًا من أتلتيكو مينيرو الأرجنتيني مقابل 12 مليون يورو الصيف الماضي، وحصل بيتيس على نصفها حتى عام 2021.

ومن مباراة لأخرى، يثبت الملقب بكافو الجديد، أنه مشروع ظهير أيمن من الطراز العالمي، وتأكد ذلك بعد حصوله على دعوة لتمثيل منتخب بلاده البرازيلي للمرة الأولى في عطلة نوفمبر الحالي.

وقال إيمرسون في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" عن موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "بدأت ممارسة كرة القدم بشكل حقيقي بعمر 16 أو 17 عامًا، وبعد ثلاث سنوات، أصبحت الآن لاعبًا في صفوف ريال بيتيس".

وعن إشكالية حقوقه، بعد تصريحات المدير الإداري لريال بيتيس خوسيه ميجيل لوبيز، التي أشار خلالها إلى أن الشاب البرازيلي لن يغادر إقليم الأندلس حتى نهاية عقده، قال "حقوقي مع برشلونة وحصلت على دعوة لتمثيل منتخب البرازيل".

وأضاف "الآن بدأت مسيرتي الاحترافية بشكل حقيقي، وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم. وأشعر أنني تكيفت على الحياة في إسبانيا كما كنت أريد".

من هم أفضل من سددوا ركلات حرة في تاريخ اللعبة؟ ⚽️🎯 pic.twitter.com/MOAgRvGcd0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 12, 2019

وختم بالحديث عن حلمه "حلمي أيضًا هو النجاح في برشلونة، ليس فقط في كرة القدم، بل في اللغة وكل شيء هناك، إن أجواء النادي تذكرني بالبرازيل في بعض الأشياء، والآن أبذل كل ما في وسعي مع بيتيس من أجل الوصول إلى برشلونة ومن ثم الفوز بالألقاب".