لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف برشلونة الجديد

برشلونة يضع عينه على لاعب وسط مانشستر يونايتد.

عاد اسم الهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد ليُردد في الصحافة الكتالونية مجددًا هدفًا محتملًا لبرشلونة.

لماذا قد يرحل دوني عن إنجلترا؟

قضى فان دي بيك، 24 سنة، موسمًا مخيبًا مع مانشستر يونايتد ظهر فيه 1456 دقيقة على مدار 36 مباراة.

وكان دي بيك قد انتقل الصيف الماضي من أياكس إلى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون يورو.

ويعتمد المدرب أوله جونار سولشاير على بول بوجبا وبرونو فيرنانديز في خط وسط مانشستر.

هل يقترن اسم برشلونة بدي بيك؟

تعتقد صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن فان دي بيك قد ينتقل إلى برشلونة.

الصحيفة تستند على رغبة اللاعب في الرحيل بعد الموسم الأول المخيب، رغم تأكيدات سولشاير على استمراره مع الفريق الإنجليزي.

برشلونة كان قريبًا من تدعيم خط وسطه بالهولندي الآخر جورجينو فاينالدوم الذي انتهى تعاقده مع ليفربول لكنه فضل في اللحظات الأخيرة الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

ما خطة برشلونة للحصول على خدمات دي بيك؟

وصول دي بيك سيكلف خزانة برشلونة بلا شك، وهو أمر لا يريده جوان لابورتا رئيس برشلونة، ولا تقدر عليه حتى ميزانية النادي المُطالب بتقليص رواتب لاعبيه لتتماشى مصروفاته مع دخله والحد الأقصى للرواتب المفروض من قبل رابطة الدوري الإسباني.

خيار تقديم عرض لإعارة دي بيك لمدة موسم إلى برشلونة مطروح وبقوة.

خيار آخر لبرشلونة وهو إدخال صامويل أومتيتي مدافع برشلونة ضمن صفقة تبادلية مطروح أيضًا؛ ووقتها سيتخلص برشلونة من راتب أومتيتي وسيحصل على خدمات لاعب وسط شاب.

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