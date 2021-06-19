"لاعب في يورو 2020 سينضم إلى الدوري السعودي"

تعرف على هوية اللاعب

فجر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل مفاجأة من العيار الثقيل، بمفاوضات أحد الأندية السعودية مع أحد اللاعبين الذين يشاركون في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتقام بطولة يورو 2020 في 12 مدينة أوروبية، حيث تقام خلال الفترة من 11 يونيو الحالي وحتى 11 يوليو المقبل، على أن تقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ما هي المفاجأة المنتظرة في الدوري السعودي؟

وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن أن هناك مفاوضات للاعب يلعب حاليًا في يورو 2020 مع أحد الأندية السعودية.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "لاعب يلعب في يورو 2020 لديه مفاوضات للعب في الدوري السعودي، ومن المقرر أن يبت في الأمر فور نهاية مشوار منتخب بلاده من البطولة".

خاص



لاعب يلعب في #EURO2020 #يورو2020

لديه مفاوضات للعب في الدوري السعودي و من المقرر ان يبت في الأمر فور نهاية مشوار منتخب بلاده من البطولة 😎 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 19, 2021

ما هي صفقات أكبر الأندية السعودية حتى الآن؟

وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع اللاعب المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه، كما تعاقد الزعيم مع حمد اليامي الظهير الأيمن لنادي القادسية في انتقال حر أيضًا.

وأما عن نادي النصر، فنجح في التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل، وهما الجناح البرازيلي أندرسون تاليسكا من نادي جوانزهو الصيني، والمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر من بشكتاش التركي.

بينما يبحث الاتحاد والأهلي والشباب حاليًا، عن إنهاء ملف الديون، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم ستبدأ تلك الأندية في التعاقد مع صفقات جديدة.

من هو اللاعب الذي يقترب من الدوري السعودي؟

وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن نادي النصر يفاوض لاعب المنتخب السويدي ماركوس دانيلسون، مدافع نادي داليان الصيني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد دانيلسون واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف المنتخب السويدي، حيث شارك في مباراتي سلوفاكيا وإسبانيا، حيث يقدم المنتخب السويدي مستويات رائعة.

لماذا يفاوض النصر هذا اللاعب؟

ويسعى نادي النصر لتعويض رحيل المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، بالتعاقد مع مدافع أجنبي مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودانيلسون يمتلك خبرة آسيوية، باللعب بصفوف نادي داليان الصيني منذ فبراير 2020، ويقدم مستويات رائعة، أهلته ليكون واحدًا من العناصر الأساسية بمنتخب بلاده.

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