لاعب روما يرفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي

يرغب في الاستمرار في تقبيل قميص روما

رفض نيكولو زانيولو لاعب روما الإيطالي، فكرة الانضمام إلى الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي مشدداً على أنه سعيد مع فريقه ويرغب في الاستمرار معهم.

ويقدم الشاب صاحب الـ 20 عاماً، مستويات عالية مع فريقه في الفترة الأخيرة ونجح في تسجيل خمسة أهداف في 16 مباراة منذ بداية الموسم.

وقال الإيطالي الدولي في تصريحات صحفية: "انضمامي إلى البريميرليج؟ سيكون من السهل أن أقول نعم ولما لا، ولكن أنا لست ذلك الشخص أنا اعتدت على قول الحقيقة".

وواصل: "أنا قبلت قميص روما مؤخراً، وأريد أن أفعل ذلك في كل مرة أسجل فيها معهم".

وتابع: "أنا سعيد هنا، ليس لدي وقت للتنقل في المدينة، روتيني اليومي هو التدريبات والمنزل، وعندما يكون لدي وقت فراغ أقضيه مع أصدقائي وأسرتي".

زانيولو يكشف عن أهدافه مع روما وإيطاليا

وحول مقارنته بأسطورة روما فرانشيسكو توتي، قال زانيولو: "توتي أيقونة بالنسبة لي، كما أنه من الصعب شرح أهميته بالنسبة لروما وللمدينة بأكملها، مقارنتي معه دافع كي أقدم أفضل ما عندي كل يوم".

جدير بالذكر أن روما يستعد لمواجهة بريشيا، عصر يوم الأحد القادم في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإيطالي.