زانيولو يكشف عن أهدافه مع روما وإيطاليا

زانيولو نجح في خطف الأنظار له هذا الموسم بسبب مستواه

كشف نيكولو زانيولو لاعب روما ومنتخب إيطاليا، عن أهدافه خلال الفترة القادمة من الموسم، بعد المستويات التي ظهر بها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي، تألق كبير للاعب الشاب بعد تسجيله خمسة أهداف مع الذئاب.

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وقال زانيولو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "أنا سعيد للغاية في روما، لقد منحني النادي الكثير من الثقة، أنا فخور لانتمائي إلى هذا المكان".

وواصل: "هدفنا هذا الموسم، هو مواصلة التطور والتحسن فنحن نسعى للفوز في كل مباراة ونتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

واستطاع اللاعب صاحب الـ 20 عاماً، تسجيل هدفين مع إيطاليا هذا الأسبوع، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ روما يسجل مع المنتخب الإيطالي.

وحول مسيرته الدولية قال متوسط الميدان: "المنتخب لديه الإمكانيات اللازمة ليظهر بشكل طيب في اليورو".

وواصل: "أنا مدين للمدرب مانشيني، يجب أن أنكون عند حسن ظنه في الملعب، ما يحدث الآن لي كانت أحلام والآن تتحقق كما أنها مجرد نقطة بداية".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هدفي الفترة القادمة، هو تحقيق بطولة اليورو مع إيطاليا بعد الفوز بالدوري الأوروبي مع روما".