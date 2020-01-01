لاعب تشيلسي السابق: كدت أقتل رئيس النادي في يوم من الأيام

بات نيفين كاد أن يقتل رومان أبراموفيتش

كشف بات نيفين، لاعب تشيلسي السابق أنه كاد أن يقتل رومان أبراموفيتش رئيس النادي في إحدى المرات.

وقال نيفين في تصريحات إذاعية لشبكة بي بي سي: "قبل حوالي ثلاث سنوات، كنت أقود سيارتي أثناء العطلة في جزيرة اران بإسكتلندا".

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وواصل: "وكدت اصطدم برجل على دراجة، لقد خرجت في اللحظة الأخيرة، ثم رأيته إنه رومان إبراموفيتش".

وتابع: "يا لها من قصة إن كنت قد قتلته، حقاً أنا اشتاق إليه الآن، إنه لا يعرف حتى يومنا هذا أن هذا الشخص هو أنا".

وأكمل: "إنه شخص خجول بشكل لا يصدق لقد تعاملت معه في بضعة مرات وكان خجولاً للغاية، إنه يشبه الملوك إلى حد كبير".

ولعب نيفين صاحب الـ 56 عاماً، في صفوف تشيلسي خلال الفترة من 1983 وحتى 1988، وحقق مع الفريق بطولتين قبل أن ينتقل إلى إيفرتون.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال الروسي، قام بشراء نادي تشيلسي في 2003 وقاده لتحقيق العديد من الألقاب وجعله من الأندية الكبيرة في الكرة الأوروبية والإنجليزية.