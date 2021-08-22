لاعب برشلونة الشاب ينافس رقم ميسي في ظهوره الأول

لاعب برشلونة الشاب يكتب التاريخ بعد ميسي

دخل النمساوي يوسف دمير التاريخ بعدما بات أصغر لاعب أجنبي يشارك بقميص برشلونة منذ الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كيف كانت مشاركة دمير الأولى؟

شارك دمير بديلًا لزميله مارتن برايثوايت بعد مرور ساعة من عمر مباراة برشلونة مع أتليتك بلباو.

المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما في ثاني جولات دوري الدرجة الأولى الإسباني "لا ليجا".

وتعد مشاركة يوسف، أمس السبت، هي الأولى له بقميص برشلونة المنضم إله هذا الصيف من رابيد فيينا على سبيل الإعارة.

ولمع دمير في صفوف ناديه الأم وشارك في 38 مباراة منذ ظهوره في 2019.

ما الرقم الذي حققه دمير؟

بات يوسف أصغر لاعب أجنبي يشارك بقميص برشلونة منذ ليونيل ميسي.

دمير شارك في لقاء أمس وعمره 18 سنة و80 يومًا ليكون أصغر لاعب غير إسباني يظهر مع برشلونة منذ ما يقرب من 17 سنة.

وكان آخر أصغر لاعب أجنبي ظهر مع برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لعب أولى مبارياته في أكتوبر 2004 وهو بعمر 17 سنة و114 يومًا.

ورحل ميسي هذا الصيف عن برشلونة وهو هداف الفريق والدوري التاريخي.

ماذا قال كومان عن لاعبه الصغير؟

عقب اللقاء تحدث الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن لاعبه الصغير وقال: "دمير كان وقته صعبًا على ملعب سان ماميس الكبير- ملعب أتلتيك بلباو- لأنه ما زال صغيرًا جدًا".

وواصل مدرب برشلونة "لكنها فرصة جيدة جدًا له في بدايته هنا ليبدأ يعتاد على هذا المستوى من كرة القدم".

وكان يوسف قد بدأ مشاركاته الدولية بالانضمام إلى منتخب النمسا إذ لعب في مارس الماضي آخر خمس دقائق في فوز بلاده 3-1 على جزر الفارو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

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