لاعب النصر يعترف بـ"ذنبه" .. ويتخذ هذا القرار بعد أزمة "التمرد" في منتخب السعودية!

وكيل لاعب النصر يتحدث لأول مرة..

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فجّر غرم العمري، وكيل أعمال محمد مران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أزمة اللاعب في معسكر منتخب السعودية.

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لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم أوقفت مران "شهرًا"، مع تغريمه مبلغ 200 ألف ريال؛ على خلفية طلبه مغادرة معسكر المنتخب الوطني، قبل انطلاق بطولة كأس أمم آسيا، التي استضافتها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

العمري كشف في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، عن أنه طلب من مهاجم النصر الشاب، عدم الحديث في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، عن الأزمة التي أثارت الرأي العام.

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وأشار إلى أن مران تفهم هذا الأمر، والتزم الصمت التام بالفعل؛ بل ووعده شخصيًا بأنه سيتعلم من أخطائه، وأن يكون لاعبًا أفضل في الفترة القادمة.

وأضاف وكيل محمد مران: "إنه لاعب يبلغ من العمر 21 سنة فقط.. وفي مثل هذه المرحلة يقع الإنسان في بعض الأخطاء؛ ويجب علينا أن نسانده حتى لا يكررها".

وأوضح غرم العمري، بأنه أرسل خطابًا رسميًا إلى إدارة المنتخب السعودي؛ يؤكد فيها التزام مران بكافة العقوبات التي فرضت عليه، وتطبيقه لجميع اللوائح والقوانين.

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