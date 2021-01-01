لاعب النصر السابق: "الهلال هو الزعيم العالمي"

تصريحات مستفزة من لاعب النصر السابق

استفز خالد الغامدي، لاعب نادي الشباب، جماهير نادي النصر، بتصريحات مثيرة، أكد خلالها على أن نادي الهلال هو الذي يملك لقب الزعيم العالمي.

خالد الغامدي كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، قبل أن ينتقل إلى الفيصلي الذي تألق معه، لينتقل إلى الشباب خلال صيف 2020 في صفقة انتقال حر.

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الغامدي قال خلال تصريحات لبرنامج "الديوانية" عبر القنوات السعودية الرياضية: "السبب الرئيسي لخروجي من نادي النصر هو غير احترافي، والأمر كان "شخصنة" كما يقال".

لاعب نادي الشباب تابع: " كان يوجد بعض الأشخاص داخل نادي النصر غير محترفين، لا يرغبون في استمراري بالنادي، وبالتالي رحلت علن النادي".

واستطرد قائلًا: "الشباب هو كبير الرياض، لأن أول من أنشئ في المدينة، وبعدها جاء النصر والهلال، وأقول هذا الكلام لأنه فريقي وأحبه كثيرًا".

واختتم الغامدي تصريحاته قائلًا: "الهلال لديه لقب معروف، زعيم آسيا أو الزعيم العالمي، وفي حالة لعبت في صفوفه سأقول هذا الأمر عليه".