الهلال يضع نفسه في ورطة .. قرار حاسم خلال ساعات

هل سيتمكن الهلال من الخروج من تلك الورطة بنجاح؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال السعودي، اقترب من اتخاذ والإعلان عن قرار حاسم خلال الساعات المقبلة، قد يضعه في ورطة قبل مواجهة الشباب بالدوري.

الهلال يستعد لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، بعد انتهاء منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الهلال في الصعود بشق الأنفس إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث كان على وشك الخروج، لولا تعادل الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري، ليصعد الزعيم ضمن الفرق الثلاثة أصحاب أفضل مركز ثاني.

ما هو قرار الهلال الحاسم؟

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية على أن إدارة نادي الهلال تستعد للإعلان خلال الساعات المقبلة عن قرار إقالة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق.

قرار الهلال جاء بسبب النتائج غير الجيدة التي قدمها رفقة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي كادت أن تكلفه الخروج من البطولة، لولا تعادل الأهلي مع الدحيل.

جاء ذلك بعد خسارة الهلال المباراة الأخيرة بدور المجموعات على يد شباب الأهلي دبي الإماراتي بهدفين دون رد، ليصعد الفريق بصعوبة بالغة إلى دور الـ16.

كيف وضع الهلال نفسه في ورطة؟

بالرغم من أن القرار قد يسعد قطاع كبير من جماهير نادي الهلال، إلا وأن الفريق سيكون في ورطة، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الشباب المهمة للغاية، ضمن سباق الفريقين للبقاء على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

وتبحث إدارة الهلال خلال الوقت الحالي عن مدرب يقود الفريق، خلفًا لميكالي، بالرغم من ضيق الوقت قبل مواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل، وهو الأمر الذي سيكون في غاية الصعوبة.

من المرشحين لخلافة ميكالي؟

هناك العديد من الأسماء التي تم طرحها خلال الأيام الماضية لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للبرازيلي ميكالي، أبرزها سامي الجابر رئيس النادي ومدربه السابق.

كما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن الهلال يتفاوض مع البرتغالي خوسيه مورايس، من أجل خلافة ميكالي في تدريب الفريق، والحديث أيضًا عن مواطنه جورجي جيسوس، مدرب بنفيكا الحالي.

ما هو موقف الهلال بالدوري؟

يتساوى الهلال مع نظيره الشباب في صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

وتعد مواجهة الهلال أمام الشباب القادمة، هي حاسمة بشكل كبير للفريق الذي سيظل في صدارة الترتيب، خاصة وأن الدوري يتبقى عليه 5 مباريات لكل فريق.

اقرأ أيضًا ..