لاعب الشارقة يصف التعادل أمام دبا بالإيجابي

التعادل الثالث على التوالي لمتصدر دوري الخليج العربي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد معتصم ياسين لاعب الشارقة أن التعادل مع دبا الفجيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي يُعد إيجابيًا.

وأجبر الشارقة متصدر الدوري على التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، ليتقلص فارق الصدارة مع المطارد شباب الأهلي إلى 6 نقاط قبل 3 جولات من نهاية الموسم.

ورأى ياسين أن النقطة بمثابة بطولة للفريق، مضيفًا لقناة دبي الرياضية " الحمد لله على كل شيء وأشكر زملائي اللاعبين، نحن لم نخسر، وبالتالي فهو تعادل إيجابي، لأن المهم عدم الخسارة الآن. كل نقطة بمثابة بطولة".

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أضاف حول اللقاء" لا يوجد مباراة سهلة، نحن ننافس على البطولة وفي نفس الوقت دبا يُنافس على البقاء، ولذا علينا ألا نستهين به، وهو فريق عنيد وأدى جيدًا".

واختتم ياسين تصريحاته بالاعتذار للجمهور عن التعادل 2-2 مع دبا الفجيرة وواعدًا بإسعادهم في المباريات القادمة.