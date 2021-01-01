كيف تحصل على لاعبين بالمجان في التميت تيم فيفا 21؟

هل أنت من عشاق التميت تيم، ولكنك لا تملك فريقًا قويًا؟ سنساعدك في هذا التقرير للحصول على لاعبين مميزين بطريقة مجانية في فيفا 21

تحظى لعبة فيفا بشهرة كبيرة في عالم الألعاب ويلعبها ألاف اللاعبين، خاصة التميت تيم الذي يشهد تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين، ويعمل كل لاعب على إخراج أفضل ما لديه في اللعبة وتكوين أفضل فريق.

ويمتلك البعض تشكيلة مكونة من لاعبين أو بطاقات قوية، تساعدهم في المنافسات المختلفة باللعبة، وخاصة فوت شامبيونز المسابقة الأسبوعية، والتي تعد أهم طور في التميت تيم.

ولكن ماذا إن كنت لا تمتلك تشكيلة قوية، تساعدك في الفوز بمبارياتك في اللعبة؟، موقع جول سيحاول مساعدتك في التقرير التالي، ويشرح لك كيف تستطيع أن تحصل على عدد من اللاعبين بطريقة مجانية في اللعبة.

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سنستعرض معًا في الأسطر التالية، أفضل الطرق لاكتساب بطاقات لاعبين، جيدة في التيمت تيم بطريقة مجانية.

الحصول على بطاقات مجانية من squad battles

squad battles، هي طور داخل التميت تيم، تلعب فيه أمام الذكاء الاصطناعي، ويحق لك لعب 40 مباراة كل أسبوع من مساء الأحد ولمدة أسبوع، وبحسب نتائجك وأدائك تحصل على نقاط.

وعند نهاية كل أسبوع، تحصل على جوائز بحسب المستوى والترتيب الذي وصلت له، وبالطبع من بين تلك الجوائز، هي حزم تحتوي على لاعبين تختلف طاقاتهم، وعدد الحزم حسب ما قدمته والمستوى الذي وصلت له.

الحصول على بطاقات مجانية من division rivals و fut champions

division rivals و fut champions، لا يختلفان كثيرًا عن squad battles، ولكن هنا تلعب أمام أشخاص حقيقيين، وتنطلق مسابقات division rivals من صباح الخميس لمدة أسبوع، بينما مباريات فوت شامبيونز وهي الأهم، تنطلق من صباح الجمعة وحتى صباح الخميس.

إذا وصلت إلى مستوى مرتفع وليكن مثلًا جولد 1 ستكون لديك جوائز مميزة، وكلما زاد تقييمك ومستواك في مباريات الأسبوع ستحصل على بطاقات وحزم مميزة أكثر.

الحصول على بطاقات مجانية من تحدي بناء التشكيلات

عباراة عن تحديات تضعها فيفا، فيقوم اللاعب، ببناء تشكيلة تحقق الشروط المطلوبة لإكمال التحدي، وسيحصل اللاعب بعدها على جائزة، قد تكون هذه الجائزة، حزمة لاعبين أو بطاقة مميزة للاعب.

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ويلجأ البعض لبناء تحديات التشكيلات لتعزيز فريقه، خاصة إن كان هناك بعض البطاقات التي لا تريدها في فريقك، تقوم بإدخالها في التحدي لتجرب حظك في حزمة مجانية جديدة، وقد يصادف حظك وتحصل على بطاقة مميزة.

الحصول على بطاقات مجانية من مهام الموسم

مجموعة مهام تضعها فيفا كل فترة، وعند الوصول لها تحصل على جوائز مختلفة، منها حزم لاعبين بالمجان، كما أنه يوجد في فصل من فصول الموسم، ستة لاعبين STORYLINE، يمكنك اختيار لاعبين منهم.