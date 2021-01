تشكيل الأسبوع فيفا 21: جريزمان ونافاس الأعلى تقييمًا واختفاء للدوري الإنجليزي

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 16 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم أنطوني جريزمان لاعب برشلونة، وأشرف حكيمي لاعب إنتر، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية.

وتعد بطاقة جريزمان، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، هما الأعلى هذ الأسبوع بتقييم 89، وخلفهم تأتي بطاقة ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي بتقييم 87، ثم باريخو لاعب فياريال.

في غياب شتيجن وأوبلاك ومودريتش .. ترشحيات فيفا 21 لفريق العام

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 16 من لعبة FIFA21.

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا، ولم يتواجد به هذا الأسبوع أي لاعب من الدوري الإنجليزي.

💪🤘🤙: Just a couple of the celebrations of choice from the standout players in the week that was. #TOTW16, now available in #FIFA21. #FUT pic.twitter.com/JU0Nul9kX0