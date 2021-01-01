تشكيل الأسبوع فيفا 21: جريزمان ونافاس الأعلى تقييمًا واختفاء للدوري الإنجليزي

تعرف على التشكيلة المثالية للأسبوع 16 في ألتميت تيم للعبة فيفا 21، وموعد صدور البطاقات.

نشرت شركة EA Sports المنتجة للعبة FIFA الشهيرة، تشكيلة الأسبوع، بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع.

وشهد تشكيل الأسبوع 16 في لعبة ألتميت تيم، وجود عدد من اللاعبين المميزين، بعد مستوياتهم الأسبوع المنصرم، وعلى رأسهم أنطوني جريزمان لاعب برشلونة، وأشرف حكيمي لاعب إنتر، ويوسف النصيري لاعب إشبيلية.

وتعد بطاقة جريزمان، وكيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان، هما الأعلى هذ الأسبوع بتقييم 89، وخلفهم تأتي بطاقة ممفيس ديباي لاعب ليون الفرنسي بتقييم 87، ثم باريخو لاعب فياريال.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا التشكيلة الكاملة لفريق الأسبوع الـ 16 من لعبة FIFA21.

ما هو تشكيل الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟

كالعادة يضم التشكيل المثالي للأسبوع 23 لاعبًا، ولم يتواجد به هذا الأسبوع أي لاعب من الدوري الإنجليزي.

💪🤘🤙: Just a couple of the celebrations of choice from the standout players in the week that was. #TOTW16, now available in #FIFA21. #FUT pic.twitter.com/JU0Nul9kX0 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 13, 2021

وموضح في الجدول التالي، لاعبي الأسبوع الـ 16 لفيفا21:

اللاعب الفريق المركز تقييم البطاقة نافاس باريس سان جيرمان GK 89 جريزمان برشلونة LW 89 ديباي ليون CF 87 باريخو فياريال CM 87 فولاند موناكو ST 86 رويس بوروسيا دورتموند CAM 86 أشرف حكيمي إنتر RM 86 هينتيرجير آينتراخت فرانكفورت CB 85 جايا فالنسيا LB 85 زاهافي آيندهوفن ST 84 دانيلو يوفنتوس RB 82 يونس بلهندة جلطة سراي CM 82 يوسف النصيري إشبيلية ST 82 أوديرو سامبدوريا GK 81 رومان توماس أنجيه CB 81 أمين حارث شالكة LM 81 هوفمان بوروسيا مونشنجلادباخ LW 81 مهدي طارمي بورتو ST 81 سايل لارين بيشكتاش RM 79 راين كينت رينجرز LF 79 بول أونواتشو جنك ST 79 ماركو هيلر 1860 ميونخ GK 76 دومنيك تومسون سويندون تاون LB 71

متى تتوفر تشكيلة الأسبوع الـ 16 في لعبة فيفا 21؟

من المنتظر أن يبدأ وجود بطاقات لاعبي الأسبوع الـ 16 في اللعبة، بداية من مساء الأربعاء 13 يناير 2021 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ولفترة محدودة.

وقد يحالفك الحظ ويظهر لك أحد اللاعبين، إما عن طريق شراء الحزم من المتجر، أو الفوز بها ضمن جوائز division rivals، و fut companion، و squad battles أو عن طريق تحديات بناء التشكيلات.