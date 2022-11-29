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فيديو| لاعبو سبارتاك موسكو: خسرنا في الملعب؟ لا يهم.. لقد ضربناهم!

أحمد مجدي
5:46 م غرينتش+3 29‏/11‏/2022
Zenit Spartak
أهداف أخرى داخل مباراة كرة قدم

أثناء انشغال العالم أجمع بالمونديال ومبارياته المثيرة، برزت معركة عنيفة في روسيا، ليس على صعيد الأزمة مع أوكرانيا، وإنما في مباراة كرة قدم بين العملاقين سبارتاك موسكو وزينيت سان بطرسبرج.

أحداث عنيفة بدأت في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمعهما لحساب مسابقة الكأس، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بعد شجار بين ويليام باروس وكوينسي بروميس حاول فلاديمير موسكاليف، حكم اللقاء، إيقافه سريعاً ولكن دون نجاح.

بعيداً عن كأس العالم .. معركة مشتعلة وستة كروت حمراء في قمة الدوري الروسي!

ودخل العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني في المعركة التي حاول موسكاليف ومساعديه إيقافها دون نجاح، ليضطر لإشهار بطاقاته الحمراء ست مرات لإعادة النظام.

المباراة التي انتهت بفوز زينيت بركلات الجزاء، لم تقف تداعياتها عند هذا الحد، فبعد انتهائها تجمع لاعبو سبارتاك موسكو لمشاهدة أنفسهم في مقاطع الفيديو وما فعلوه أثناء المشاجرة.

وفي كل مرة كان لاعب منهم ينتصر في معركة فردية داخل المشادة، كانوا جميعًا يهتفون في سعادة.

يبدو أن خسارتهم للمباراة لا تعني شيئًا بالنسبة لهم قياسًا إلى ما رأوه انتصارًا في المعركة!.

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