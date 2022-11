بعيداً عن كأس العالم .. معركة مشتعلة وستة كروت حمراء في قمة الدوري الروسي!

قد يظن الكثيرون أن مع بداية كأس العالم تتوقف منافسات الكرة حول العالم، ولكن بعض الدول التي لا تشارك تستغل الفرصة لإكمال مسابقاتها المحلية مثل روسيا المستبعدة بسبب العقوبات.

وأثناء منافسات كأس روسيا مساء الأحد، شهدت القمة بين زينيت وسبارتاك موسكو معركة حامية الوطيس بين لاعبي الفريقين انتهت بإشهار ست بطاقات حمراء.

الأحداث بدأت في الدقائق الأخيرة من اللقاء والنتيجة تشير للتعادل السلبي بعد شجار بين ويليام باروس وكوينسي بروميس حاول فلاديمير موسكاليف، حكم اللقاء، إيقافه سريعاً ولكن دون نجاح.

ودخل العديد من اللاعبين وأعضاء الجهاء الفني في المعركة التي حاول موسكاليف ومساعديه إيقافها دون نجاح، ليضطر لإشهار بطاقاته الحمراء ست مرات لإعادة النظام.

