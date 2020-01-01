لاعبو ريال مدريد غاضبون من التحكيم في تعادل إلتشي

لقطة بنزيما تثير الحبر

علق كاسيميرو وتيبو كورتوا، لاعبا ريال مدريد، على تعادل الفريق أمام إلتشي والمستوى التحكيمي في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء لحساب الليجا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لكل جانب مع مضيفه، وطالب لاعبوه بركلة جزاء لمصلحة كريم بنزيما ولكن الحكم قرر عدم وجود مخالفة.

وقال كاسيميرو مع "موفيستار": "أردنا إضافة الثلاث نقاط وكان يمكن أن نسجل أكثر ولكن من لعبة فقط سجلوا ضدنا، حاربنا ولكن دافعوا جميعهم في الخلف".

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وعن التحكيم: "نفكر في المباراة المقبلة، آخرون هم من يتحدثون عن الفيديو والتحكيم، هم يقومون بأفضل ما يمكن فعله، نحن نتحدث عن الكرة فقط".

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كورتوا على الجانب الآخر كان مهاجماً بشكل أوضح للحكم في تصريحات نقلتها "ماركا": "إذا صفرت لعبة يجب أن تصفر مثيلتها، لقد جعلنا غاضبون وضاع مننا نقطتين".

وأتبع: "الحكم أخذ مننا الطاقة، همنا الأساسي أصبح الاحتجاج بدل من فعل ما يجب أن نفعله".

تعادل النادي الملكي جعله يتأخر نقطتين عن صاحب الصدارة أتلتيكو مدريد، والذي يملك بعد مباراتين مؤجلتين.