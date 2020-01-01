زيدان: لا يوجد ركلة جزاء لبنزيما وأعجبني مارسيلو

المدير الفني يتحدث بعد تعادل ريال مدريد مع إلتشي

تحدث مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان مع الإعلام عقب تعادل فريقه أمام إلتشي مساء الأربعاء لحساب الدوري الإسباني، وأبدى رضاه عن المستوى العام.

مدريد تعادل بهدف لكل جانب مع مضيفه إلتشي في مباراة شهدت احتجاج لاعبيه على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح كريم بنزيما في الدقائق الأخيرة.

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وقال زيدان للإعلام: "صنعنا الفرص ولكن لم نستغلها، عندما تعادلوا تعقدت الأمور بطبيعة الحال وعانينا، الجميع سيضيع نقاطاً، الدوري صعب".

وأضاف: "الأداء العام أعجبني، وأشعر بالرضا عن مستوى مارسيلو وأسينسيو وسعيد بأداء جميع اللاعبين".

وعن كرة بنزيما: "إذا لم يصفرها الحكم فذلك يعني أن لم يكن هناك أي شيء ليتم احتسابه".

وحول عودة إيدين هازارد من الإصابة: "هازارد عاد الليلة ولكن يحتاج للوقت والمباريات، الأمر يجب أن يكون خطوة بخطوة".

التعادل يعني أن أتلتيكو مدريد وسع الفارق مع جاره الملكي بفارق نقطتين في صدارة الترتيب، ويمتلك رجال دييجو سيميوني مباراتين لم يُلعبا بعد.