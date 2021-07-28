كرة القدم - الأولمبياد

الصراع لا يتوقف .. لاعبو البرازيل يسخرون من خروج الأرجنتين من أولمبياد طوكيو

مصعب صلاح
مصعب صلاح
Head of SEO
آخر تحديث
Getty Images
المنافسة بين البرازيل والأرجنتين كبيرة

 

استغل لاعبو منتخب البرازيل فرصة خروج الأرجنتين مبكرًا من أولمبياد طوكيو للسخرية من التانجو ورد الصاع صاعين.

البرازيل وصلت إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوز على السعودية 3-1 وتصدر المجموعة لتضرب موعدًا مع منتخب مصر.

اختيارات المحررين

بينما ودعت الأرجنتين مبكرًا بعد التعادل مع إسبانيا واحتلت المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها لا روخا وجاء المنتخب المصري في المركز الثاني.

وحضر دوجلاس لويز وماتيوس كونها وراينير خيسوس وريتشارليسون مباراة الأرجتين وإسبانيا في المدرجات وشاهدوا خروج الأرجنتين من البطولة.

وعقب انتهاء المباراة نشر لويز صورة عبر حسابه على موقع "انستجرام" للرباعي وهو يلوح بعلامة الوداع معلقًا بكلمة "الوداع يا إخواني".

Douglas Costa Instagram

وكان ثلاثي منتخب الأرجنتين لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا وجيوفاني لو سيلسو قد سخروا من ريتشارليسون عقب تسجيل هاتريك في مرمى ألمانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وعلق باريديس على خبر نشرته صحيفة TyC الأرجنتينية حول النتيجة بقوله: "وماذا فعلت في النهائي؟" ليتابع دي ماريا ولو سيلسو وصلة السخرية برموز تعبيرية.

أما رودريجو دي بول، لاعب الأرجنتين المنضم حديثًا لأتلتيكو مدريد، فلم يكن معجبًا بما نشره لويز، لينشر صورة من نهائي كوبا أمريكا الأخير وهو يطلب من ريتشارليسون الصمت.

De Paul Instagram

وكان منتخب الأرجنتين قد حقق بطولة كوبا أمريكا مطلع الشهر الجاري بعد الفوز على البرازيل بهدف نظيف سجله دي ماريا في مباراة ألغى الحكم هدفًا لصالح ريتشارليسون بداعي التسلل.

اقرأ أيضًا:-

ما هو تاريخ مشاركات المنتخب السعودي في الأولمبياد؟

جدول مباريات وترتيب المنتخب السعودي الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

 جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

 