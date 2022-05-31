لابورتا يوجه رسالة شديدة اللهجة لتيباس بسبب ليفاندوفسكي

اتهمه بحب الظهور على حساب برشلونة

طالب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالتوقف عن الإدلاء بأي تصريحات حول روبرت ليفاندوفسكي.

المهاجم البولندي يعتبر هو الهدف الرئيسي لبرشلونة هذا الصيف، وحظوظ النادي الكتالوني ارتفعت بعد حديث اللاعب عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ.

ولكن تيباس خرج ليشكك في قدرة برشلونة بحسم الصفقة، بسبب الظروف المالية التي يعاني منها النادي الفترة الأخيرة.

كيف جاء رد لابورتا؟

رئيس برشلونة قال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على "تويتر":بعد تصريحات رئيس رابطة الليجا عن عدم قدرتنا على التعاقد مع لاعب، أود تذكرته بأن مهامه هي مراقبة الدوري والأندية فقط".

وأوضح:"أطلب منه عدم التعليق على ما إذا كان بإمكاننا التعاقد مع لاعب معين أم لا، لأن ذلك يضر مصالح برشلونة بشكل واضح".

🔊 @JoanLaportaFCB, sobre Javier Tebas: “Li demano que s’abstingui de fer comentaris sobre els possibles fitxatges del Barça” pic.twitter.com/QmVDIBjIxf — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 31, 2022

وأنهى حديثه:"لا أعلم ما إذا كان يدلي بهذه التعليقات طواعية أو غير طواعية، لو كان يفعل ذلك طواعية فهو أمر غير مقبول، لأن هذا يعتبر تعمدًا للإضرار بمصالح برشلونة، وإذا فعل ذلك بسبب رغبته في الظهور، فهذا مع كل الاحترام له ليس دوره".

ماذا قال تيباس؟

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "اليوم لا يستطيع برشلونة أن يوقع مع ليفاندوفسكي، هم يعرفون وضعهم المادي وقواعد الدوري الإسباني".

وأضاف: "لا أعلم إذا ما كانوا سيبيعون فرينكي دي يونج أم بيدري جونزاليس، لكنهم يعرفون أنهم عليهم بيع بعض النجوم أو أصول النادي".

وتابع: "اليوم أو في الغد سنقوم بتقديم شكوانا للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكيليان مبابي، لن نسمح لأحد الأندية بتدمير كرة القدم الأوروبية".

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