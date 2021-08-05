لابورتا يكشف الأسباب وراء رحيل ميسي

الأنباء لا تتوقف..

يخرج رئيس برشلونة جوان لابورتا إلى الصحافة والإعلام صباح الجمعة للتحدث والكشف عن خبايا رحيل ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة في وقت سابق من مساء الخميس عن انتهاء رحلة البرغوث في كامب نو بسبب قوانين سقف الرواتب الموضوعة من قبل رابطة الدوري الإسباني.

ولم يخرج أي مسؤول كتالوني بعد ذلك بحديث للكشف عن التفاصيل، وقرر النادي أن يكون لابورتا هو نفسه من يتحدث وذلك في مؤتمر صحفي في تمام الحادية عشر صباح الجمعة بكامب نو.

المتوقع في هذا المؤتمر الصحفي أن يهاجم لابورتا رابطة الدوري الإسباني، باعتبار أنها رفضت قطعيًا أن تكون مرنة في الوضع الاقتصادي لبرشلونة مما ترتب عليه رحيل ميسي.

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وكانت الصحف الإسبانية قد كشفت عن تهديدات من رئيس الليجا خافيير تيباس لبرشلونة بالوقوف في وجه تجديد ميسي حال استمر في تعنته بشأن دوري السوبر الأوروبي واتفاقية صندوق Cvc الأمريكي.

الأمل في استمرار ميسي لا يزال قائمًا وفق بعض الصحف الإسبانية، ولا أحد يعلم ما قد يقوله لابورتا ويغير من مسار الأمور، فكل شيء وارد في قضية صاحب الـ34 عامًا والبرسا.

الجدير بالذكر أن الأنباء الواردة من المقربين من ميسي أكدت خيبة أمله وحزنه الشديد من انهيار تجديد عقده مع برشلونة، حتى أنه لم يستمع حتى الآن لعروض أخرى.