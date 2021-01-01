لابورتا يبدأ العمل مباشرة ويحاول خطف ألابا من ريال مدريد

الرئيس الجديد القديم يريد إعادة برشلونة للقمة

أوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن الرئيس الجديد لبرشلونة جوان لابورتا يريد التعاقد مع دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، كأحد الصفقات التي سيدعم بها الفريق.

لابورتا فاز مساء الأحد برئاسة برشلونة عقب الانتخابات التي أُجريت على مدار اليوم، وبفارق مريح عن المرشحين الآخرين، ليبدأ فترته الثانية على قمة النادي الكتالوني.

وقالت "آس" إن لابورتا لم يضيع وقتاً وبدأ التحرك لدعم الفريق وقام بالاتصال بالفعل مع وكلاء ألابا منذ الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير أن لابورتا قابل بيني زاهافي وفالي رمضاني، وكلاء ألابا، الأسبوع الفائت في برشلونة وناقشا فكرة انضمامه مجاناً للفريق الكتالوني في الصيف عقب نهاية عقده.

الدولي النمساوي أعلن أنه لن يمدد تعاقده في بايرن وسيرحل لتجربة جديدة عقب الفشل في المفاوضات من أجل استمراره مع العملاق البافاري.

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وارتبط ألابا بريال مدريد بقوة في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، ولكن التصريحات القادمة من معسكر اللاعب أكدت عدم توصله لاتفاق مع أي فريق بعد.

آخر التقارير كانت ذكرت أن ألابا يطلب راتباً ضخماً يقترب من 20 مليون يورو في الموسم الواحد، مما عرقل مفاوضاته مع بايرن وقد يصعبها مع برشلونة بسبب وضعه الاقتصادي.